Karakol önünde adam vurdular! Anucurlar çetesinin firari liderine müebbet hapis

İki yıl önce polis merkezi önünde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Anucurlar suç örgütünün firari lideri Sinan Anucur'un da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Yargılama sürerken tahliye edilen Sinan Anucur'u müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı...

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Çağlayan’da 23 Haziran 2021 tarihinde Türk vatandaşı Suriyeli Yusuf Cindi’nin kullandığı otomobil, önünde ilerleyen Anucurlar silahlı suç örgütü lideri olarak bilinen Sinan Anucur’un aracına çarptı.

Kaza sonrası ikili arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Anucur yanında bulunan silahla havaya ateş etti. Olay yerine gelen trafik polisi tarafları ayırırken, Anucur’un yakınları olay yerinde Yusuf Cindi’yi darp etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar Çağlayan Polis Merkezi’ne götürüldü.

POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Sinan Anucur ve Yusuf Cindi’nin yakınları olayı öğredikten sonra karakol önüne beklemeye başladı. Gece saat 01.00 sıralarında polis merkezinin yanında, içeride işlemleri süren oğlu Yusuf Cindi’yi bekleyen Mukadder Zyrek (60) ve yanında bulunanlar, iki motosikletle olay yerine gelen 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu Mukadder Zyrek hayatını kaybederken, Ahmet El Havle ise yaralandı. Polis merkezi önünde yaşanan saldırı sırasında karakolda olan Sinan Anucur, soruşturma sonucunda olayı azmettirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Ekipler saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon düzenleyerek 8 şüpheliyi de yakaladı. Olayla ilgili soruşturma tamamlayan savcılık, Sinan Anucur’un da arasında bulunduğu 6 sanık hakkında dava açtı.

“HABERİM YOK, BEN KARAKOLDAYDIM”

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla savunmasını yapan sanık Sinan Anucur, “Bana arkadan çarptılar ancak burada bir mağdur varsa o da benim. Havaya ateş ettim. Bir mahalle insan geldi, silahı da rızam ile teslim ettim. Sonrasında karakola götürüldüm. Sonrasından haberim yok, karakoldaydım. Benim ailem var, işim var, tahliyemi talep ediyorum. Üzerimde telefon da yoktu, kime nasıl haber verebilirim. Bu dünyada olup olmadıklarından bile haberim yoktur” dedi.

“SİNAN BANA ‘SENİ ÖLDÜRECEĞİM, BİTİRECEĞİM’ DİYORDU”

Öldürülen kadının oğlu Yusuf Cindi ise trafikte sanık Anucur ile arasındaki kavgayı şu sözlerle anlattı:

“Sinan arabasından indi bana yumruk attı. Sonra gitti, iki dakika sonra elinde silahla geri geldi. Bana orada ateş etmeye başladı. Ateş eden şahıs Sinan’dır, ben vurulmadım kaçtım. Trafik polisi geldi, elindeki silahı aldı. Polisin yanındayken bir sürü adam geldi, 50 kişi vardı. Bana saldırmaya başladı, kimin saldırdığını bilmiyorum.

Bana vurdular polis beni kurtardı. Bir kişi de bıçak vardı, sallamadan polis geldi kurtardı. Elinde bıçak olan ‘Öldürün’ diyordu. Karakola girdik, bu esnada Sinan bana ‘Seni öldüreceğim, bitireceğim’ diyordu. İfade verirken camdan, filmli bir arabanın geldiğini gördüm. Arabanın camı açıktı, o camdan da elinde silahlı kişiyi gördüm.

Araç karakol yanındaki bankanın karşısındaydı. Ben de polise söyledim, beni karakolda bir odaya attılar. Diğerlerini bahçeye bıraktılar. Bu arada ben içerdeyken annem, babam geldi. Beni gördüler dışarı çıktılar. Annem karakolun köşesine doğru gitti, benim annem olduğunu anladılar. Sinan ve adamları karakolun girişindeki masada çay içiyorlardı. Annemin benim yanıma girdiğini gördüler, ben annemin vurulma anını görmedim. Sadece 3-4 el silah sesi duydum, şikayetçiyim”

4’ÜNCÜ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Davanın 4. duruşması olan 29 Eylül 2022 tarihinde tutuklu sanıklar Sinan Anucur ve Erkan Duman suçun vasfının değişme ihtimali ve mevcut delil durumu gerekçe gösterilerek tahliye edildiler. Mahkeme, Anucur ve Duman için yurt dışı çıkış yasağı ve haftanın iki günü en yakın polis merkezine imza atma şartı koydu. Ancak tahliye olan Sinan Anucur kayıplara karıştı.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar Sinan Anucur ve Halil Yanık’ın karakoldayken polislerin dikkatsizliğinden faydalanarak dışarıda kendilerini bekleyen yakınlarının yanına gittikleri, duvar kenarındaki Hakan Yanık ve Erkan Duman’ı Yusuf Cindi’nin annesi ve arkadaşını öldürmeleri için azmettirdikleri anlatıldı.

Hakan Yanık ve Erkan Duman’ın da temin ettikleri motosiklet ve silahlarla birlikte silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri ifade edildi. Silahlı saldırı sonucunda Mukadder Zyrek öldüğü, Ahmed El Halil’in ise yaralandığı belirtildi. Savcı, Sinan Anucur ve Halil Yanık’ın Tasarlayarak k

ldürmeye azmettirme ve teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıla kadar hapislerini talep etti. Diğer sanıklar Hakan Yanık ve Erkan Duman’ın da Tasarlayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapisleri istendi. Diğer sanıklar Emre Çiçek ve Abdullah Taş’ın suça yardım ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mütalaada soruşturma aşamasında 12 sanık hakkında takipsizlik kararı verildiği de vurgulandı.

SİNAN ANUCUR İLE 3 SANIĞA MÜEBBET

Mahkeme, geçtiğimiz 19 Eylül’deki 8’inci duruşmada ise kararını açıkladı. Karar duruşmasına Sinan Anucur ve diğer sanıklardan katılan olmadı. Mahkeme, sanıklar Sinan Anucur ve Halil Yanık’ı, Tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme suçundan müebbet ve 11’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Hakan Yanık ve Erkan Duman’a ise Tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet ve 11’er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Sinan Anucur, Erkan Duman ve Hakan Yanık için daha önce verilen yurt dışı çıkış yasaklarının ise devamına hükmetti. Heyet, sanıklar Abdullah Taş ile Emre Çiçek’in üzerlerine atılı suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

“MÜVEKKİLİM KARAR DURUŞMASINA GELMEK İSTEMEDİ”

Şikayetçi avukatı Cem Ülker, kararla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Müvekkilim Yusuf Cindi’nin annesi öldürüldü, arkadaşı da yaralandı ağır şekilde. Daha sonra tedavi gördü hastanede. Karar duruşması görüldü. 4 sanık müebbet hapis ve 11’er yıl hapis ve diğer 2 sanık da delil yetersizliğinden beraat kararı aldı.

Kağıthane Polis Karakolu önünde müvekkilin annesiyle arkadaşı bekliyor. Olay, önce bir motosikletle iki kişi geliyor. Müvekkilin yakınlarını gösteriyor. Ardından ikinci farklı bir motosikletli yani iki kişi daha toplam dört kişi geliyor.

Ve silahlı saldırıda müvekkilin annesi öldürülüyor. Müvekkilin ziyaret amacıyla gelen arkadaşı da çok ağır şekilde yaralanıyor. Şöyle bir husus var, özellikle kamera görüntülerinde karakol bahçesinde polisin bakmadığı bir an orada 6-7 kişi toplanıyor.

Orada dosyaya girmiş görüntüler var. Burada planlı ve organize şekilde hareket ettiğini gösterir şekilde zaten. Bu anlamda gerek karakol tutanaklarında gerek savcılık mütalaasında da bu yönde mütalaa sunuldu. İçeride olması o anlamda bir şeyi değiştirmeyeceği biz kanaatindeyiz. Mahkeme de bu yönde müebbet hapis cezasına karar verdi.

En azından bir nebze olsun burada müvekkilin vicdanı rahatlamış olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii ki en üst ceza alması yönünde biz de gerekli tüm hukuki girişimleri yapacağız.

Müvekkilim bu konuyla ilgili çok üzgün olduğu için travmatik bir süreç yaşadığı için karar duruşmasına gelmek istemedi. Burada mahkeme iyi hal indirimi uygulamadı sanıklar lehine, bu da çok önemli bir karardır bu anlamda.

1 AY ÖNCE DE BİR POLİSİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Öte yandan Anucurlar çete üyelerinin örgüt evi ve uyuşturucu madde trafiğini yürüttükleri Kağıthane’deki eve düzenlenen operasyonda polis memuru Hakan Telli şehit edilirken, polis memuru Ahmet Yasin Çevik yaralanmıştı. Çete üyelerinden Diyar Anucur polisle çatışma sırasında ölmüş, olayın devamında ekiplerin yaptığı çalışmalarda 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 37’si tutuklanırken 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ÖRGÜT LİDERİ ANUCURUN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Kağıthanede polis memuru Hakan Tellinin şehit edildiği olayın soruşturmasında Anucurlar suç örgütü lideri olarak yer alan Sinan Anucur firari olduğu için ifadesinin alınmadığı öğrenildi. Anucurun yurtdışında olduğu belirtiliyor.