Karamollaoğlu: İkazda bulunanı yaftalamaya kalkarsan hiçbir problemi çözemezsin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, depremin etkilediği 10 şehirden birisi olan Adıyaman’da iktidara çağrıda bulundu. İktidarın muhalefetin eleştirilerine kulak vermesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, “İkazda bulunanı ‘vay hain!’ diye yaftalamaya kalkarsan bu memlekette hiçbir problemi çözemezsin. Problemler küçüleceğine büyür. Bu da bizim ikazımız olsun” ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Adıyaman'da yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulundu.

“BELEDİYELERİMİZ DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ GİBİ”

Bölgede yeterli koordinasyonun sağlanmadığını ifade eden Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, kendi belediyelerinin de yardım için devre dışı bırakılmaya çalışıldığını söyledi. Deprem yaralarının sarılmasının uzun bir zaman alacağını kaydeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Maalesef bölgede büyük bir yıkım var. Herkes bir gayretin içerisinde ama koordinasyonun iyi olduğunu söylemek zor. Kopukluklar var. Şu an Adıyaman'dayız, dün Kahta'ya gittik. Bizim belediye başkanımız neredeyse bütün çalışmalarda devre dışı bırakılmış gibi. Bir yerde eğer belediyeler devre dışı bırakılırsa orda yapılan çalışmalarda mutlaka aksaklıklar artar.

Bugün Adıyaman'da İstanbul İl Teşkilatımızın sağladığı imkânlarla neler yapılmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Allah razı olsun.

Gördüğüm beni çok memnun etti. Planlı programlı düzgün bir çalışma var, günübirlik değil. Çünkü bu depremin yaraları bir hafta, bir ayda sarılacak gibi değil. Buradaki sıkıntılar belki yılsonuna kadar devam edecek. Bu süre zarfında burada ihtiyacı olan insanlara yardım etmek önemli.”

“MUHALEFET GÖRDÜĞÜ HATALARI İKTİDARA DUYURUR”

İktidarın muhalefetin eleştirilerine kulak vermesi gerektiğini ifade eden Temel Karamollaoğlu, iktidara herkesi kucaklama çağrısında bulundu. Temel Karamolloğlu, “Zor bir dönem… En büyük mesuliyet burada iktidara yani Sayın Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığının yönettiği kişilere dayanıyor. Onlar kucaklarını herkese açarlarsa bu problemlerin üstesinden gelmek kolaylaşır. İktidar laf değil, icraat yeridir. Ancak icraat yapıldığı zaman işin tabiatında hata da olabilir. Muhalefette gördüğü hataları iktidara duyurur. İktidar bundan rahatsızlık duymamalı, tam tersine birileri bana hatalarımı gösteriyor ben de hemen hatalarımı telafi etmem gerekir diye bir haletiruhiyenin içerisine girmem gerekir. Yoksa bir yerde bir ikazda bulunanı ‘vay hain!' diye yaftalamaya kalkarsan bu memlekette hiçbir problemi çözemezsin. Problemler küçüleceğine büyür. Bu da bizim ikazımız olsun” ifadelerini kullandı.

“BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELMEK KOLAY DEĞİL”

Bundan sonraki süreçte hükümetin yapması gerekenler politikaların neler olması gerektiğine dair sorulan soruya yanıt veren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Hükümetler, icra mevkiinde bulunanlar, yetki sahibi olanlar durum tespiti yapar, karar alır ve o karalarıyla icraatta bulunurlar. Hükümetle beraber olmayan, bu icra mekanizmasının bulunmayan ister muhalefet ister STK'lar olsun gördükleri yanlış ve eksiklikleri iktidara hatırlatırlar.

İktidarın bu tavırdan gocunmaması gerekir. Bu onları küçük düşürmek için yapılan bir ikaz olarak görülmemeli.Tam tersine eksikliklerini bir an önce tamamlanmasına zemin hazırlasınlar ve problemin üstesinden daha kısa bir zamanda gelsinler diye yapılmaktadır. Tabi, bu kadar muazzam bir yıkım Türkiye ve dünya tarihinde azdır.

10 il etkilendi, 100 bin kilometre karelik bir alana yayıldı. Elbette bu işin üstesinden gelmek kolay değil. Bütün dünya da yardıma koşuyor. Vatandaşlarımızdan da canı yananı kolay kolay teselli edemezsiniz. Ailesini, çoluğunu çocuğunu kaybetmiş insanları düşünün, bunların yüreği yanıyor. Onların şikâyetlerini bir tepki, kendilerine karşı yapılan bir hakaret olarak görmemeli kimse.

Onların canı yanıyor… Kimin yakını vefat etse o acıyı hissetmez mi? Hepimiz hissederiz. Bunun için onları hoş görmek, onların acılarını bir an önce dindirmek için onları kucaklamak lazım. Birçok yerde bunu görüyoruz, bir gayret var ama gayretin faydalı olabilmesi, problemlerin bir an önce çözebilmesi, eksiklerin tamamlanmasına herkesin kucaklanmasına ve koordinasyonun düzgün yapılmasına bağlı. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Temel Karamollaoğlu, Adıyaman ziyaretlerinin ardından Kahramanmaraş'a geçerek, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.