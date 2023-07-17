Karamollaoğlu’ndan iktidara zam tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, art arda gelen zamlar üzerinden iktidarı hedef aldı. Karamollaoğlu, “Bu yapılan yanlışların, tutulmayan sözlerin, söylenmediği halde hayata geçirilen zam ve artışların hesabı iktidardan mutlaka sorulacaktır” dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerin ardından gelen zamlara yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

“KÖTÜ YÖNETME MAHARETİNDE HER GÜN YENİ BİR ZİRVE YAKALIYOR”

“Biz, seçimlerden önce devlet ve ekonomi ‘bundan daha kötü yönetilemez' diyorduk, yanılmışız!” diyen Karamollaoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* “Maalesef iktidar ortaya koyduğu devlet, diplomasi ve ekonomi yönetimiyle; 28 Mayıs öncesini dahi mumla aratıyor. Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı, kötü yönetme maharetinde her gün yeni bir zirve yakalıyor.

*Meclis açılıp hükümet göreve başladığı günden bugüne, vatandaş açısından; gelir azaltan-gider artıran, umut azaltan-kaygı artıran, nimet bitiren-külfet getiren kararların, kanunların ardı arkası kesilmiyor.

AKARYAKIT ZAMMINA TEPKİ

*Söz verip tutmamak, vadedip yapmamak, gerçeği saklamak, yolsuzluğu aklamak bakımından sicili kabarık bir hükümet ve ittifakın, son olarak akaryakıttaki ÖTV’yi %224 oranında artırması, pompa fiyatlarının 5 ila 6 TL civarında artmasına vesile olacak, yani benzin ve mazot %21-23 oranında pahalanacaktır.

“MEĞER GABAR’DAKİ PETROL PAROLA İMİŞ”

*Arkadaşlarıma, ‘Bir bakın bakalım seçim beyannamelerindeki vaat listesinde ‘Akaryakıtta ÖTV iki kat artırılacak’ şeklinde bir ifade var mı?' diye sorma ihtiyacı hissetmedim. Çünkü KDV ve harçlara yapılan artışlar, nasıl vaatler arasında yer almadı ise buna da vaatler arasında yer vermediler…

*Ne demişlerdi seçimden önce ‘Gabar’da petrol, Karadeniz’de doğalgaz bulduk' Meğer Gabar’daki petrol parola imiş ve kastedilen milletin bütçesiymiş. Karadeniz’deki doğalgaz şifre imiş ve o da dar ve sabit gelirlinin kesesiymiş.

*‘Maaşlara zam, asgari ücrete yüksek güncelleme, en düşük memur maaşına ve aynı oranda memur emeklisi maaşına artış yapacağız.' vaatleri vardı. Ne yaptılar? Herkese farklı oranlarda güncelleme ve emekliye yansıtılmayan seyyanen artış…

“HESABI İKTİDARDAN MUTLAKA SORULACAKTIR”

En düşük ücret alan bekar bir devlet memurunun maaşının halen 22 bin TL’ye ulaşamadığını belirten Karamollaoğlu, “Faiz, seçimden önce sıfıra yakınlaşacaktı seçim sonrası %75 arttı… Seçim mitinglerinde enflasyon tek hane olacaktı; şimdi üç haneye koşar adım gidiyor… Bu yapılan yanlışların, tutulmayan sözlerin, söylenmediği halde hayata geçirilen zam ve artışların hesabı iktidardan mutlaka sorulacaktır.” dedi.

“ERDOĞAN MİLLETE HESAP VERMEK ZORUNDADIR”

Erdoğan'nın kendisine oy veren seçmene hesap vermesi, seçmenin de hesap sorması gerektiğinin altını çizen Karamollaoğlu şöyle devam etti:

* “AK Parti ve Genel Başkanı öncelikle kendisine oy veren, destek veren seçmene hesap vermelidir. AK Parti’ye oy veren seçmen Erdoğan’a hesap sormalı… ‘Neden vatandaşları kandırdınız, neden bizden gerçeği gizlediniz.' demeli, Evet, bugün yaşananlar zannederim en çok AK Parti seçmenini üzmüştür. Zira o vatandaşlarımız hem kandırılan seçmen hem de külfet yüklenen vatandaş konumuyla iki kez mağdur edilmiştir.

*Kendi seçmenine genel başkan olarak gerçekleri söylemeyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak da millete hesap vermek zorundadır. Neden ekonominin çöktüğünü, kasada para kalmadığını, yandaşlarının bitmek bilmeyen istek ve kayırma taleplerini yerine getirmekle meşgul olduğunu millete izah etmelidir.

“KARANLIK SİYASET VE YÖNETİM ANLAYIŞINDAN VAZGEÇMEK MECBURİYETİNDESİNİZ”

*Seçimlerde güttüğünüz siyasetle; partiniz seçim, yandaşlarınız para, yakınlarınız makam ve mevki kazansın diye iftiraya ve gerçekleri saklamaya tevessül ettiniz! Yönetim anlayışınızla da vergiye, harca ve kamu hizmetlerine zamlar yaparak külfeti milletin sırtına yüklediniz! Bu karanlık siyaset ve yönetim anlayışından vazgeçmek mecburiyetindesiniz. İktidar, milletin cebine el uzatarak devletin bütçesini düzeltme politikasını terk etmelidir. Erdoğan iktidarı öncelikle millete seçim meydanlarında ilan ettiği vaatleri hayata geçirmelidir.”

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