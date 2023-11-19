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Kasım ayında göl buz tuttu

Kars'ta, 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nde, soğuk hava koşullarının etkisiyle büyük bir bölümü buzla kaplandı.

Yayınlanma: 11:28 - 19 Kasım 2023 Güncellenme:
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Soğuk havanın Kars’ta etkili olmaya başlamasıyla, il merkezi ile Digor ilçesi arasında yer alan ve 2 bin 237 rakımda bulunan Çalı Gölü’nde sıfırın altındaki sıcaklıklar nedeniyle buzlanma oluştu. Gölün çevresi de karla kaplanarak beyaz örtüyle örtüldü.

Çalı Gölü, 2016’dan itibaren “ulusal öneme haiz sulak alan” olarak koruma altında bulunuyor ve endemik bitki türlerine ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. (AA)

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beyaz bitki Kars