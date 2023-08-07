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Kaymakamlık karar aldı: Denize 2 gün girmek yasak

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda 2 gün boyunca denize girilmesi yasaklandı.

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Kaymakamlık karar aldı: Denize 2 gün girmek yasak

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda yarın ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyecek.

Plajların izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı. (AA)

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