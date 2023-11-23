Kazada can verdi, köpeği olay yerinden ayrılmadı
Aksaray'da meydana gelen kazada otomobil refüje çarptı, Hatice Altıparmak hayatını kaybetti. Araçtaki köpeğin olay yerinde uzun süre beklediği görüldü.
Aksaray’da, Murat Altıparmak (51) yönetimindeki 35 ERE 58 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu yeni cezaevi yakınlarında refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 83 yaşındaki anne Hatice Altıparmak ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Ancak, müdahalelere rağmen Hatice Altıparmak kurtarılamadı.
Kazada, araçtaki Altıparmak’ın köpeğinin kaza yerinden bir süre ayrılmadığı görüldü. (AA)