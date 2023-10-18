Kentsel dönüşümle ilgili önergeye AKP ve MHP’den ret

İYİ Parti’nin afetlerin verdiği zararların azaltılmasına yönelik yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının araştırılması önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesine ilişkin getirdiği grup önerisi AKP ve MHP'li Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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İYİ Parti'nin afetlerin verdiği zararların azaltılmasına yönelik yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının araştırılması önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesine ilişkin getirdiği grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, şunları söyledi:

“DAHA BÜYÜK ZARAR VERİYOR”

*Birbirinden farklı doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı ülkemizde her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor, milyarlarca liralık maddi hasar meydana geliyor. Bu riski görmezden gelemeyiz. Doğal afetlerin insan hayatına ve ekonomimize vereceği zararları masaya yatırmalıyız.

*AK Parti hükümetlerinin doğal afetler sonucundan yaptığı uygulamalar, almadığı önlemler, afetler sonucunda çıkarmadığı dersler her seferinde ülkemize ve milletimize daha büyük zararlar veriyor.

*Deprem ve doğal afetler, siyaset malzemesi yapılmayacak kadar hassas bir konu olmakla birlikte milletçe birlik ve beraberlik içinde acilen çözümlenmesi gereken bir sorundur.

*Deprem ve doğal afetler karşısında etkin bir eylem planı hazırlanması ve bu plan doğrultusunda acilen harekete geçilmesi olası felaketler karşısında ülke olarak direncimizi artıracaktır.

*Bu açıdan kentsel dönüşümün göz ardı edilmesi ve kentsel dönüşümün aksine politika belirlenmesi sadece yapısal bir değişiklik değil milli güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkacaktır.

“RİSKLİ YAPILARIN DEĞİL RANTI YÜKSEK YAPILARIN DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ”

İYİ Parti'nin önergesi üzerine Saadet Partisi Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, şunları söyledi:

*Kentsel dönüşüm kavramsal olarak kentsel sorunların çözümü adına yapılan çalışmalara verilen addır. Ama maalesef ülkemizde riskli yapıların dönüştürülmesi kanunu bir şekilde kentsel dönüşüm kavramına dönüştü.

*Kentlerimiz kentsel sorunlardan ötürü bir an evvel kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğu kesin ancak riskli yapılar kanunun bu anlamda istismar edildiğini düşünüyoruz. Bu anlamda riskli yapıların değil rantı yüksek yapıların dönüştürüldüğünü görüyoruz.

“TEDBİR ALARAK KAYIPLARIMIZI EN AZA İNDİREBİLİRİZ”

Önerge üzerine Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adına Keziban Konukcu Kok söz aldı. Kok, şöyle konuştu:

*Şubat ayında yaşanan depremin ardından bir kez daha gördük ki kentlerimiz, yaşam alanlarımız depreme dayanıklı değil. Depreme hiçbir seviyede hazırlık yapılmamış. Her felaketi kader ya da Allah'ın lütfu olarak gören iktidar son depremi de fırsata çevirmeye çalıştı.

*Deprem kader değil, tedbir alarak kayıplarımızı en aza indirebiliriz. Bir araya gelerek, örgütlenerek hazırlığımızı yapalım. Hayatlarımızı ve geleceğimizi savunalım.

“RUHEN, KALBEN BÜTÜN İMKANLAR SEFERBER EDİLMİYOR”

CHP Grubu adına Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu konuştu. Mullaoğlu şunları söyledi:

“Büyük bir sarsıntı yaşadık ve büyük bir acizlik içerisinde insanlara yardım etmeye çalıştık. Ben bütün samimiyetimle birazdan görevlilerin geleceğine inandım. Bir gün, iki gün bekledik kimse gelmedi. Üçüncü günde bir şeyler olmaya başladı. Gerçekten arkadaşlar kimse gelmedi.

Depreme dayanıklı ve dirençli kentler oluşturmak zorundayız. Bugüne kadar iktidar, Hatay'ı sahipsiz bıraktı. Deprem illerinin hepsinde hayat devam ediyor ancak Antakya tamamen yıkıldı. Dolayısıyla hükümetin daha ciddi yaklaşmasını bekliyoruz. Ruhen, kalben bütün imkanlar seferber edilmiyor.”

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından İYİ Parti'nin grup önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla reddedildi.

RÜŞVET ÖNERGESİNE DE ‘HAYIR’ DEDİLER

Yeşil Sol Parti'nin yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, “Yargının siyasallaşmasının başlangıç noktalarından biri olan 2011 yılındaki Yargıtay ve Danıştay üye sayısını iki katına çıkaran ve yapısını değiştiren yasal düzenlemeye karşı muhalefetin o günkü sessizliği ve tavrı geldiğimiz noktanın sebeplerinden biridir” dedi. (ANKA)

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