KESK: TÜİK’in sahte rakamları maaşlarımızı eritiyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam oranının yoksulluğa mahkum ettiğini savundu. "TÜİK'in sahte rakamları maaşlarımızı eritiyor" açıklamasında bulunan KESK, yarın TÜİK'in önünde eylem düzenleyecek.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını duyurmasının ardından Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) açıklamada bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık yüzde 64.27 enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını belirten ve zam oranını kabul etmeyen KESK, TÜİK önünde eylem düzenleyeceğini duyurdu.

“ŞAKA GİBİ RAKAMLARA EMEKÇİLERİN KARNI TOK”

KESK’in açıklamasında şöyle denildi:

* “Bizlerin, kamu emekçilerinin, halkın gerçek enflasyonu %137.55. Sarayın enflasyonu ise %64.27. Şaka gibi rakamlara emekçilerin karnı tok! Yüzde 25 artış oranı ile bizleri yoksulluğa mahkum eden iktidarın önüne sandıkta gelecektir.

* 6,5 milyon kamu emekçisi ve emekli yandaş konfederasyonların ve iktidarın sahte enflasyon rakamları eliyle TİS mutabakatlarının bedelini yıllardır ödemekte, yoksullaşmaktadır. Devlet dairelerine “bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır” tabelaları asılmasına ramak kalmıştır.

“TÜM YURTTA ALANLARDA OLACAĞIZ”

* Yağma, talan, rant ve sömürü düzenine son demek için, “HAK VERİLMEZ, ALINIR” şiarı ile tüm yurtta alanlarda olacağız. Tüm kamu emekçilerini ve emeklileri insanca yaşamaya yetecek yoksulluk sınırı üzerinde ücret talebine sahip çıkmak için omuz omuza vermeye çağırıyoruz.”

KAMU EMEKÇİLERİ TÜİK’İN ÖNÜNDE TOPLANIYOR

Öte yandan KESK, TÜİK’in enflasyon oranlarını açıklamasının ardından “Sahte rakamları kabul etmiyoruz” diyerek eylem düzenleyeceğini duyurdu. KESK, 4 Ocak 2023 tarihinde TÜİK’in önünde eylem düzenleyecek.

“MEMURLARIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAKTAN UZAK KALMIŞTIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını duyurmasının ardından bir açıklama da Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’den geldi. Önder Kahveci’nin açıklamaları şöyle:

* “Sn. Cumhurbaşkanımız 2023 Ocak-Haziran arası memur ve emekli maaş zam oranlarının %16,4'den %25'e yükseltildiğini açıkladı.

* %25 olarak belirlenen Ocak zammının içerisinde %8,4 enflasyon farkının olduğu hesaba katıldığında altı aylık memur ve emekli zam oranının %16,6'da kaldığı, ek zammın ise %8,5 olduğu görülmektedir.

* Açıklanan bu rakam %122,93 olan yeniden değerleme oranı, asgari ücrete yapılan %55'lik artış ve ekonomik gerçeklerle karşılaştırıldığında memurların beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır.

“EK ZAMMIN MİKTARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

* Yapılan ek zam yetersizdir. Ek olarak verilen zammın anlamlı hale gelmesi için enflasyon farkı hesabına dâhil edilmemesi gerekmektedir. Uzun zamandan beri gündeme getirdiğimiz ve ilk defa Türkiye Kamu-Sen'in dillendirdiği ek zam ve refah payı konusu tekrar değerlendirilmelidir.

* Memur ve emeklilerimizin 2022 yılındaki kayıplarını karşılamak, 2023 yılında alım güçlerini artırmak noktasında, ek zammın miktarı gözden geçirilmeli, memur ve emeklilerimizi rahatlatacak bir düzenleme yapılmalıdır.”