Kılıçdaroğlu, 100. yıla özel klibi paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100 yaşına özel bir video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanı olduğu CHP’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan özel klibi “Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği… Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun” notu ile paylaştı.

“HATIRLADIĞIMIZDA GEÇMİŞİ ASLINDA HEPİMİZ BİLİYORUZ NE GÖRECEĞİMİZİ”

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit’in fotoğraflarının da yer aldığı videoda şu ifadeler kullanıldı:

* “Hani deriz ya, ah bu toprakların bir dili olsa da konuşsa. Kulak verebilsek toprağın sesine. Bir asırdır şahit bağımsızlık yolunda verilen emek ve mücadleleye. Egemenliğin kimde olduğuna ve halkın mücadelesine. Hatırlayalım, kim kurdu Cumhuriyet’i? Kim yaktı bu vatanın özgürlük meşalesini? Dünya devletlerine direnerek nasıl kuruldu bu vatanın bütünlüğü? Başlayan kalkınma hamlesiyle inkılaplar var etti yeni bir medeniyeti.

* Kim savundu ilkeleri? Kadının erkekle eşitliğini, inanca saygılılığı, laik bir ülkeyi… Kıbrıs’ın bağımsızlığı, Beşparmak Dağlarında dalgalanan bayrağın gölgesi ve Yavru Vatan’a kazınan adımız kimin eseri? Sahip çıkarak halkına kim savundu emekçinin, emeklinin, gencin hakkını. Zorda kalanın yanında yürürken kim çıktı da ‘hak, hukuk, adalet’ sesleri yükseldi.

* Ne kadar geri gidersek gidelim, hatırladığımızda geçmişi aslında hepimiz biliyoruz ne göreceğimizi. Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği. Bir çift mavi gözün ışığında sen dönüştür geleceği, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi.”