Kılıçdaroğlu ‘Acil’ dedi AYM sümenaltı etti

CHP lideri, açtıkları iptal davası için Başkan Zühtü Aslan’a mektup yazdı. Ancak davanın üzerinden 16, mektubun üzerinden de 8 ay geçmesine karşın dosya gündeme alınmadı.

Başak KAYA

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TMSF'nin el koyduğu şirketlere atanan kayyumlara ve TMSF yöneticilerine hukuki koruma kalkanı sağlayan yasanın iptali istemiyle açtıkları davanın ivedilikle görülmesi için AYM Başkanı Zühtü Aslan'a mektup yazdığı ortaya çıktı. Ancak 16 aydır dosya gündeme alınmadı.CHP, söz konusu yasanın iptali için Haziran 2022'de dava açmıştı.

TBMM'YE GÖLGE DÜŞÜRÜR

Kılıçdaroğlu, Aslan'a 2 Şubat 2023 tarihinde yazdığı mektupta, TMSF yöneticilerine ve atadıkları şirket kayyumlarına 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan yasa ile sorumsuzluk zırhı getirildiğini hatırlattı. Bu kişilerin her tür suç ve cezadan muaf tutulmasının hukuksuzluğa zemin hazırlayacağını da vurguladı ve şöyle dedi: “Böyle bîr kanun metninin TBMM'nin onayından geçmiş olması, TBMM'nin saygınlığının bütünüyle ayaklar altına alınmış olması sonucunu doğurmaktadır. Yasama Organı üzerine sürülen bu kara lekenin ortadan kaldırılması, başkanlığını yaptığınız yüksek mahkemenin değerli üyelerinin vicdanlarına kalmıştır. Bu nedenledir ki, yasal değişikliğin ortaya koyduğu vahamet nedeniyle yapılan başvurumuza yüksek mahkemenizin kararı ne olursa olsun öncelik verilmesini diliyorum.''

‘PARLAMENTER SİSTEME DÖNELİM…'

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, yeni yasama yılı nedeniyle ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, “Düşüncelerimizi Sayın Başkan'a aktardık. Soru önergelerinden tutun, Can Atalay'a kadar… Anayasa değişikliği dolayısıyla da ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasını takdim ettik. Umarım siyaset belli bir uzlaşma zemini içinde Türkiye'nin sorunlarını çözer” dedi.