Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayının ismini açıklayacaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, adayın ortak olarak belirleneceğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Biz dikkatli adımlar atıyoruz. İlk önce ülkeyi nasıl kurtaracağımızı belirleyelim sonra adayımızı belirleyelim. Ortak dili geliştirelim. Bu süreçten sonra aday konusuna bakacağız.

*13 Şubat’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başkanlığında bir araya geleceğiz.

*Burada 6 lider oturup bu konuyu konuşacağız ve daha sonra da bunu kamuoyuna duyuracağız.

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