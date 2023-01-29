Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti, Atatürk’ün arzu ettiği kadar büyütemedik

Atatürk'ün ekonomik büyümeye büyük önem verdiğini vurgulayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimseye el avuç açmayan o fakir cumhuriyet kendi küllerinden doğmuştur ve biz bu cumhuriyeti onun arzu ettiği kadar büyütemedik" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gazi Park’ta düzenlenen “Mübadelenin 100. Yılında Mübadil Dernekleri Ankara Buluşması” etkinliğine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Balkan Türkleriyle aynı köklerden geldiğini, bunun kendisi için gurur meselesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Bu topraklara gelmeniz uygarlığı, sevgiyi, saygıyı taşımanız, bir arada olmamız ve Türkiye coğrafyasının her tarafında bulunmanız, aslında Türkiye’nin güçlenmesi açısından son derece değerli. Tabii en büyük Balkanlı Gazi Mustafa Kemal.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İNŞA ETMEYE İHTİYACIMIZ VAR

– Birlikte olmak, beraber olmak, kucaklaşmak, kin ve öfkeden arınmak, güzel bir Türkiye inşa etmenin en temel yollarından birisidir. Birlikte mademki bu güzel cumhuriyeti kurduk, birlikte büyüteceğiz.

– Çocuklarımız daha güzel bir Türkiye’de büyüsün, daha güzel bir Türkiye’de yaşasın istiyoruz. Onların birikimleri, gelecek kuşaklara kendi bilgilerini aktarmaları, iyi yetişmeleri hepimizin temel özlemlerinden birisidir. Elbette bunu yaşatmak zorundayız. Bu tabloyu büyütmeye, bağımsız, güçlü Türkiye’yi inşa etmeye ihtiyacımız var.

Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün ekonomik büyümeye büyük önem verdiğinin altını çizdi. Uçak, uçak motoru, dokuma, şeker ve çimento fabrikalarının çok kısa sürede hayata geçirildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

– Osmanlı’nın borcu son kuruşuna kadar ödenmiştir. Hiç kimseye el avuç açmayan o fakir cumhuriyet kendi küllerinden doğmuştur ve biz bu cumhuriyeti onun arzu ettiği kadar büyütemedik.

BİRİLERİNİN ÖNÜNDE BOYUN EĞİYORSAK…

– O nedenle siyasetçilerin dönüp kendilerini sorgulamaları lazım. Eğer bugün para için gidip birilerine “Acaba bir yerden borç bulabilir miyiz?” diye birilerinin önünde boyun eğiyorsak bu tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluğu yerine getirmediğimizi gösteriyor.

– Bu nedenle ekonomik açıdan güçlü olduğumuz andan itibaren de bütün dünya size saygı gösterecektir. Biz ekonomik açıdan Türkiye’yi büyütmek ve güçlendirmek için mücadele ediyoruz.

ZENGİNLİKLER KAVGA NEDENİ OLMAMALI

Kemal Kılıçdaroğlu, 1923’ten 2023’e 100 yıl geçtiğini belirterek, ikinci yüzyıla hazırlanıldığını söyledi. Türkiye’nin dünyanın en zengin kimliğine, mutfağına, müziğine sahip bir ülke olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, bu zenginliklerin kavga nedeni olmaması gerektiğini ifade etti. (AA)

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