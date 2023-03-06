Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş ile bir yola çıktık

CHP Genel Merkezi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte bir yola çıktık. Huzur içinde yaşamak, birlikte yaşamak istiyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Altılı Masa toplantısının ardından geldiği CHP Genel Merkezi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşması öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sahneye Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak çağrıldı.

“HUZUR İÇİNDE, BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Ardından söz alan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte bir yola çıktık. Huzur içinde yaşamak, birlikte yaşamak istiyoruz.

* Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan emeğin, özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim. Ben ve ittifakımız, bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatla yönetmeye adayız. Sadece ben değil, 84 milyon aday.

* Ben gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya, sofraları bereketi getirmek için adayım. Oy vermeye gidecek herkes, bu ülkeyi değiştirmek için hareket edeceğiz.

* Bu topyekûn bir değişimin başlangıcı, halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Söylemiştim başlıyoruz diye. Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz.”

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