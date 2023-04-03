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Kılıçdaroğlu emeklilere seslendi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videoda emeklilere seslenerek "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum" dedi.

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