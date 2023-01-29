Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın’ın ağabeyinin cenaze törenine katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Sosyaldemokrat Halkçı Parti eski Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın ağabeyi Okay Karayalçın’ın Ankara Kocatepe Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti eski Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın ağabeyi Okay Karayalçın'ın hayatını kaybetti.
Karayalçın için Ankara Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karayalçın ailesinin fertlerinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile bazı partililer katıldı.
Törenin ardından Okay Karayalçın’ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi.