Abone Ol

Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın’ın ağabeyinin cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Sosyaldemokrat Halkçı Parti eski Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın ağabeyi Okay Karayalçın’ın Ankara Kocatepe Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Yayınlanma: 14:47 - 29 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Sosyaldemokrat Halkçı Parti eski Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın ağabeyi Okay Karayalçın'ın hayatını kaybetti.

Karayalçın için Ankara Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karayalçın ailesinin fertlerinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile bazı partililer katıldı.

Törenin ardından Okay Karayalçın’ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Altay Ankara CHP Cumhuriyet Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Veli Ağbaba
X Reklam