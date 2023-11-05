Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i sosyal medyadan kutladı

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. İkinci turda oy kullandıktan sonra salondan ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan tebrik mesajı yayımladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla, değişim tartışmaları altında Ankara'da yapıldı.

Başkanlık yarışı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür özel arasında geçti. İlk oylamada 1366 delegenin 1364'ü oy kullandı. 1346 geçerli oyun 682'sini Özgür Özel alırken, Kılıçdaroğlu 664 oyda kaldı. 18 oy da geçersiz sayıldı. Bu sonuçla her iki aday genel

başkanlık için gerekli 684 yeterli oyu alamayınca seçim 2'nci tura kaldı.

Gece yarısı yapılan oylamada Özgür Özel 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı.

İkinci turda oyunu kullandıktan sonra salondan ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Kurultayı'nda Genel Başkan seçilmesinin ardından sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

“Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum.”