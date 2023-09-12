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İBB sabotajın görüntülerini paylaştı, Kılıçdaroğlu ‘alçaklık’ dedi

İBB, İstanbul’un metrolarına yönelik gerçekleştirilen sabotajın görüntülerini paylaştı. Görüntüleri değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır" dedi.

Yayınlanma: 20:25 - 12 Eylül 2023 Güncellenme:
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İBB, bir süredir İstanbul'un metrolarına yönelik gerçekleştirilen sabotaj görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Altunizade metrosunda 3 gencin butonuna basarak yürüyen merdivenleri durdurduğu ve hemen ardından orada bulunan A Haber ekibine röportaj verdiği görüldü.

KILIÇDAROĞLU: BALIK BAŞTAN KOKAR

Görüntülerle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’ye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şunları belirtti:

* “Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır. Ama derler ya, balık baştan kokar. Çürümüşlüğün bir örneği de bu işte.

* Eğer bir skandal arıyorsanız, kendi belediyelerinizin çöplüğe çevirdiği ilçeleri ziyaret edin. İstanbul'a olan ihanetiniz nasıl sürüyor, gözlerinizle görün. Seçimi yalan, dolan, iftira veya böyle ahlaksızlıklarla kazanacağınızı sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz.”

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