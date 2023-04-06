Kılıçdaroğlu: Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak" diyerek Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracağını açıkladı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabında bir video paylaştı.

“14 MAYIS’TAN SONRA BU SORULAR TARİHE KARIŞACAK”

Videoda, Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* “Cumhurbaşkanı olduğumda torpile, kayırmaya kesinlikle son vereceğim. Ama sadece bu kadar değil.

* Evli misin, bekar mısın, açık mısın, kapalı mısın, çocuk yapacak mısın, ikizler burcu musun… 14 Mayıs’tan sonra bu sorular tarihe karışacak.

* Bay Kemal, Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracak, herkesin Cumhurbaşkanı olacak.”

“SORANLAR CEZALANDIRILACAK”

Kılıçdaroğlu, videoyu Twitter hesabından paylaşırken “İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak. Örneğin kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak. Soranlar kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak” ifadelerini kullandı.

“5 RENK SEÇENEKLİ TRİPOD ALDIM” DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 4 Nisan’da “Merhaba gençler. ‘Kemal Dede neredesin’ dediniz, geldim. 14 Mayıs sonrası için merak ettiğiniz ne varsa sorun, yorumlarda buluşalım” mesajıyla yayınladığı videoda şunları söylemişti:

* “Gençler, 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım.

* Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım.”

Kılıçdaroğlu, TikTok’ta yayınladığı videoyu, Twitter hesabında da “Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?” mesajıyla paylaşmıştı.

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