Kılıçdaroğlu Twitter’dan paylaştı: Lütfen kimse kendisine kötü bir şey demesin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP mitinginde kullanılan bir görüntüyle ilgili halka çağrıda bulundu.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaşımda bulundu. AKP mitinginde paylaşılan bir görüntüye dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“AK Parti, Cemre Demirel'i mitingine malzeme etmiş. Demirel gençtir ve gençler bazen deli dolu olurlar. Normaldir. Ricam, sosyal medyada hiç kimse kendisine kötü bir şey demesin. Gençleri kullananlar ayıplarıyla kalsın. Beni eleştirenin de sevenin de başımın üstünde yeri var.”

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