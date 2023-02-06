Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Kahramanmaraş depremiyle ilgili açıklama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener açıklama yaptı.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi. Depremle ilgili siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız.

“TÜM İMKANLARIMIZLA MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ”

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve pek çok ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ Valileri ile Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarını telefonla aradı.

Deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu “Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız” ifadesini kullandı.

AKŞENER: RABBİM MİLLETİMİZİ HER TÜRLÜ FELAKETTEN KORUSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şu ifadeleri kullandı:

* Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun…

DAVUTOĞLU: EN AZ HASARLA ÇIKMAK İÇİN MİLLETİMİZLE BERABERİZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şu açıklamayı yaptı:

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kurtarılmayı bekleyenler için dua ediyoruz.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu felaketten en az hasarla çıkmak için milletimizle beraberiz.

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