Kılıçdaroğlu ve tüm CHP Milletvekilleri birer maaşını bağışladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm CHP Milletvekilleri bu ayki maaşlarını afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı aldı.
CHP Milletvekilleri, büyük yıkıma yol açan iki büyük depremden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için birer maaşını deprem bölgesine gönderecek.
CHP’den yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır” ifadesi kullanıldı. (ANKA)