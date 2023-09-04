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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sivas Kongresi’ mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sivas Kongresi’ mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Sivas Kongresi'nin 104. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, “Milli kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 104. yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

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