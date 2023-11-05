Kılıçdaroğlu’ndan veda mesajı
CHP’nin kurultayında genel başkanlık koltuğu yarışını Özgür Özel’e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, bir veda mesajı paylaştı. Eski CHP lideri, Özel’i de kutladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık koltuğu mücadelesini Özgür Özel'e karşı kaybetmesinin ardından X hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
Özel’i de tebrik eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum.”