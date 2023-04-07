Kılıçdaroğlu’nu hedef gösterdi, MHP’den aday oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Şubat 2022 yılında Elazığ’da gerçekleştirdiği grup toplantısı öncesinde AKP İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile birlikte kentteki billboardlara Kılıçdaroğlu'nu hedef alan afişler astıran MHP Elazığ eski İl Başkanı Semih Işıkver, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde MHP Elazığ 1. Sıra milletvekili adayı gösterildi.

Evren DEMİRDAŞ

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 81 ilde parti amblemi ve kendi listeleriyle seçime girme kararını açıklamasının ardından dün aday listelerini kamuoyuna duyurdu. Elazığ'da 5 yıl MHP il başkanlığı görevini sürdürmesinin ardından milletvekili seçimlerden aday olmak için il başkanlığı görevinden istifa eden Semih Işıkver milletvekili adayı gösterildi. Işıkver, daha önce Kılıçdaroğlu'nu hedef gösteren paylaşımlar ve deprem bölgesine 26 katlı bina diken AKP'li il yöneticisi Mustafa Tetik'in sahibi olduğu TETİŞ YAPI'nın hissedarı olmasıyla gündeme gelmişti.

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF GÖSTERMİŞTİ

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver tarafından yaptırılan ve kentin işlek alanlarında yer alan bilboardlara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li isimlerin hedef alındığı ilanlar asılmıştı. İlanlarda “ Selahattin Demirtaş göğsüne şeref madalyası takacağım”, “2023 seçimlerini kazanırsak, HDP’ye bakanlık verilebilir” “İktidara gelirsek İHA e SİHA üretimi duracak!” ifadeleri yazdırılmıştı.

DEPREM BÖLGESİNE 26 KATLI BİNA YAPILMIŞTI, TEPKİLER ÜZERİNE ORTAKLIKTAN AYRILMIŞTI

2020 yılı depremi öncesinde Elazığ İl Özel İdaresi ile AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik ve MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver’in ortaklığında 26 katlı bina ve Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi yapılmıştı. Deprem bölgesine yapılan 26 katlı binayı gören Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binanın yüksek katlı olduğu gerekçesiyle inşaat çalışmalarını durdurmuştu. SÖZCÜ'nün olayı duyurması sonrasında MHP Elazığ eski İl Başkanı Semih Işıkver, projeyi yapan TETİŞ Yapı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını ve bu firmayla herhangi bir bağının kalmadığını duyurmuştu.

“CHP, MHP'DEN FAZLA OY ALSIN ŞEHRİ TERK EDECEĞİM”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un konuk olduğu yerel bir televizyon programına mesaj atarak katılan MHP Elazığ eski İl Başkanı Semih Işıkver, ” Açık ve net söylüyorum CHP milletvekili çıkarmayacak” diyen MHP'li Işıkver , şu ifadeleri kullanmıştı;

“MHP birinci parti olacak, iftira atıyor çamur at izi kalsın konuştuklarıyla neleri ima ettiği açık bir şekilde görüyor ve hodri meydan diyorum. 20 senedir ticaretin içerisindeyim bırakın hakkımda verilmiş bir hüküm, açılmış bir soruşturma dahi yoktur. Bir siyasetçi net olacak. MHP, CHP’den fazla oy almazsa ben bu şehri terk edeceğim. Kendi terk edecek mi? Gürsel bey MHP adayından fazla oy alırsa ben istifa edeceğim.”

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