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Kilis Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Kilis’te, 3 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Kilis ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.

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Kilis Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Kilis seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Kilis'te 3 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 96.925 seçmen sayısı bulunuyor.

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023

SEÇİM SONUÇLARI 2023

Önceki (2018) seçimde Kilis’te ne oldu?

PARTİOY ORANIYIL
AK Parti%50,82018
CHP%14,62018
İYİ Parti%10,12018
MHP%20,32018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023

Ankara Seçim Sonuçları 2023 

İzmir Seçim Sonuçları 2023 

CHP Seçim Sonuçları 2023 

AKP Seçim Sonuçları 2023 

MHP Seçim Sonuçları 2023 

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023 

YSP Seçim Sonuçları 2023

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