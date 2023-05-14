Kilis Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Kilis’te, 3 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Kilis ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Kilis seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Kilis'te 3 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 96.925 seçmen sayısı bulunuyor.
KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023
SEÇİM SONUÇLARI 2023
Önceki (2018) seçimde Kilis’te ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%50,8
|2018
|CHP
|%14,6
|2018
|İYİ Parti
|%10,1
|2018
|MHP
|%20,3
|2018