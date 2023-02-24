Kira yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Ev sahibi olanlara 5 bin lira kira yardımı, kiracılara da 3 bin lira kira yardımı verilecek. Depremzedelere yapılacak kira yardımları açıkladı ancak ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Ev sahibi veya kiracılar başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlar nakdi destek verilecek. Taşınma parası, kira desteği ve acil ihtiyaçların karşılanması için verilecek yardımlar için başvuru şartı arananlar e-Devlet üzerinden yapılacak.

KİRA YARDIM NE KADAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremden olumsuz etkilen vatandaşlara yapılacak olan nakdi destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

* Tabii ki hak sahipliği sürecini de zaten eş zamanlı yürütüyoruz. Bir taraftan biz konutlarımızı yapacağız, vatandaşlarımıza bu süreçte taşınma yardımı, ev sahibi olanlara 5 bin lira kira yardımı, kiracılara da 2 bin liradan 3 bin liraya Sayın Cumhurbaşkanımız çıkarılması talimatı verdiler. 3 bin lira yine kiracı vatandaşlarımız için de taşınma yardımı, kira yardımı vereceğiz ve evi teslim edilene kadar o vatandaşlarımız bu kira yardımını alacaklar. Bir yıl içerisinde, aynı diğer depremlerde olduğu gibi konutlarımızı onlara hızlı bir şekilde vereceğiz.

100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Geçtiğimiz günlerde nakdi yardımlar hakkında duyuruda bulunan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

* Bu çerçevede ilk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçları ile götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.

* Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Devlet ve millet olarak el ele vererek, hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız. Milletimizin alicenaplığını, iş insanlarımızın gönül zenginliğini geçmiş afetlerden zaten biliyoruz. Kurumlarımız da şimdiden harekete geçtiler. Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karlarının yüzde itibariyle belli bir oranını, ki şu an itibariyle 50 milyar lira civarında, bunları bir dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca bölgedeki işletmelere yönelik Kredi Garanti Fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD’ın “Afetzede Barınma Desteği” ekranından yapabilecek.