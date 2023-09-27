Kiracısının dükkanının önüne kum döktü
Düzce'de bir iş yeri sahibi, kiracısını çıkartmak için pastanenin önüne kum döktü. Olaya müdahale eden zabıta ekipleri, iş yeri sahibine 30 bin lira para cezası kesti.
Düzce’de kiracısını çıkartmak için pastanenin önüne kum döken iş yeri sahibine, “toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği” gerekçesiyle 30 bin lira para cezası kesildi.
Düzce Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “153 Beyaz Masa” üzerinden gelen ihbar üzerine Konuralp bölgesine giden zabıta ekiplerinin, E.Ö’nün işlettiği pastanenin önüne yığın halinde kum döküldüğünü tespit ettiği belirtildi.
Mülk sahibi R.S’nin, kiracısını çıkartmak için böyle bir yol izlediği iddiasıyla ikili arasındaki anlaşmazlığın mahkemeye taşındığı bilgisini edinen ekiplerin, R.S’ye “Kabahatler Kanunu” kapsamında 30 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
Ekiplerin, kumu kaldırması için R.S’ye iki gün süre tanıdığı öğrenildi. (AA)