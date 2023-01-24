Kırmızı bültenle aranan kişi Hatay’da yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, kırmızı bültenle aranan M.Ş.'nin yakalandığı açıklandı.
Hatay Valiliği, El Kaide’ye üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan M.Ş. isimli şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Operasyonun MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı ifade edilen açıklamada, M.Ş.’nin adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. (DHA)