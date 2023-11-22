Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, cezası ne kadar?

Kış mevsiminde ortaya çıkan kaygan ve zorlu yol koşullarında sürücü ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan kış lastiği uygulaması şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu tutuluyor. Kış lastiği uygulaması her yıl 1 Aralık günü başlıyor ancak 2023 yılında bu tarih öne çekilerek 25 Kasım 2023 günü başlayacak.

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Ülkede tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehir içi ve şehir dışı taşımacılıkta kullanılan, tüm ticari otomobil kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar için kış lastiği takma tarihi öne çekildi.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

Kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlıyor ve 1 Nisan 2023'ye kadar devam ediyor ancak 2023 yılında bu tarih öne çekildi, 25 Kasım günü başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 2.568 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunurken, uzmanlar belirtilen tarihler arasında araç sahiplerinin lastik dişleri 1,6 mm altında olan lastiklerini değiştirmesi ve lastik yanaklarında kış lastiği logolu kış tipi lastiklerin kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU ÖNE ÇEKİLDİ

stanbul'da 26 Kasım'da beklenen kar yağışı öncesinde Vali Davut Gül başkanlığında ‘Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. Toplantıda, her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında olan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım 2023 tarihine çekilmesi kararı alındı.