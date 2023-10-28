‘Kıskaç’ operasyonunda 84 gözaltı 28 tutuklama

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç' adlı operasyon sonucunda gözaltına alınan 84 şüpheliden 28'i, tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye aidiyeti ya da örgütle bağlantısı olduğu şüphelenilen 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu operasyonun altında üç ana kategori bulunuyordu: örgütün güncel yapılanmasına dair 56 kişi, ByLock kullanıcısı olan veya aranan 18 kişi ve müzahir dernek ve vakıf kaydına sahip olan 26 kişi.

24 Ekim tarihinde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirilen ‘Kıskaç’ adı verilen operasyonda 93 şüpheli yakalandı, ve 7 şüpheli hâlâ aranmakta.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer 84 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 5’i savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 79 şüpheliden 28’i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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