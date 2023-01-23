Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 daimi işçi alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre daimi işçi alımı yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan ilana başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır.
Sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
• Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.