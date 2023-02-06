Kızılay’dan deprem sonrası kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz."

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye’de kan bağışına davet etti.

Kınık, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası kan stoklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kınık, açıklamasında, “Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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