Kızını iki kez hamile bırakan sapık baba için yakalama kararı

Ankara'da dört yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu kızını iki kez hamile bırakan sapık baba hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 49 yaşındaki B.D. tutuksuz yargılanıyordu!

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Ankara’da yaşayan B.D., 2015 yılında 15 yaşında olan kızına bulundu. B.D. çocuğunu “Bu olayı annene söylersen seni de ağabeyini de öldürürüm” diyerek kızını tehdit etti.

Olaydan sonra hamile kalan çocuk, kilo alması ve annesinin durumu fark etmesi üzerine erkek arkadaşından hamile kaldığını söyledi ve ailesiyle birlikte özel bir kliniğe giderek bebeği aldırdı.

Ancak çocuk, 2016 yılında da babasının cinsel istismarı nedeniyle hamile kaldı. Kız çocuğu dünyaya getiren M.D., doğumdan hemen sonra bebeğini evlatlık erdi. Dört yıl boyunca cinsel istismara uğrayan çocuk, 2019 yılında durumu annesine anlattı. Anne ve kızının şikayeti üzerine gözaltına alınan B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baba B.D. hakkında, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 42 yıl, ‘tehdit’ suçundan ise 3,5 yıla kadar olmak üzere toplam 45,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı.

HAKİM TAHLİYE ETTİ!

Ankara 11’inci ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl 1 Ekim’de görülen davanın dördüncü duruşmasında, sanık B.D.’nin yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verildi.

DNA RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Yargılama aşamasında, 2016 yılında dünyaya gelen kız çocuğunun B.D.’den olduğu yönünde Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen DNA raporu, dava dosyasına girdi. Raporda, kız çocuğu ile sanık baba B.D.’nin DNA profillerinin uyumlu olduğu ve yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olabileceği belirtildi.

RAPORA İTİRAZ ETTİLER



Mahkemede görülen davanın bugünkü duruşmasına sanık B.D. katılmazken, genç kız ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı, rapora itiraz ederek, yeni rapor talebinde bulundu. Müşteki avukatı ise sanık B.D.’nin tutuklanmasını istedi.

Mahkeme, sanık avukatının yeni bir rapor alınması talebini reddederek, B.D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi. (DHA)

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