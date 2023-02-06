Kolonların altında kalan 9 yaşındaki Mustafa’yı vatandaşlar çıkardı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğündeki depremde, Hatay'daki enkaz haline dönen evinde kolonların altında kalan 9 yaşındaki Mustafa vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğünde deprem nedeniyle çok sayıda bina çöktü. 04.17’de meydana gelen deprem vatandaşları uykuda yakaladı.
ÇOK SAYIDA İNSAN GÖÇÜK ALTINDA
Depreme uykularında yakalanan birçok vatandaş kaçmak için vakit bulamadı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana ve Osmaniye illerindeki bazı binalar yıkılırken göçük altında kalanlar da oldu. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.
Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına vatandaşlar da destek sağlarken Hatay İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi’nde yıkılan 3 katlı binadan kurtarılan 9 yaşındaki çocuğun kurtarılma anları kameralara yansıdı. Yıkılan binanın ara katında göçük altında kalan Mustafa ismindeki çocuğun ayaklarının üzerine kolon devrilmesi sonucu ağır yaralandığı öğrenildi. Enkaz altından vatandaşların yardımı ile kurtarılan çocuk, İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.