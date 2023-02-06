Abone Ol

Kolonların altında kalan 9 yaşındaki Mustafa’yı vatandaşlar çıkardı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğündeki depremde, Hatay'daki enkaz haline dönen evinde kolonların altında kalan 9 yaşındaki Mustafa vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Can ÇAPAR
Yayınlanma: 09:25 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğünde deprem nedeniyle çok sayıda bina çöktü. 04.17’de meydana gelen deprem vatandaşları uykuda yakaladı.

ÇOK SAYIDA İNSAN GÖÇÜK ALTINDA

Depreme uykularında yakalanan birçok vatandaş kaçmak için vakit bulamadı. Kahramanmaraş, Gaziantep, DiyarbakırMalatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana ve Osmaniye illerindeki bazı binalar yıkılırken göçük altında kalanlar da oldu. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına vatandaşlar da destek sağlarken Hatay İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi’nde yıkılan 3 katlı binadan kurtarılan 9 yaşındaki çocuğun kurtarılma anları kameralara yansıdı. Yıkılan binanın ara katında göçük altında kalan Mustafa ismindeki çocuğun ayaklarının üzerine kolon devrilmesi sonucu ağır yaralandığı öğrenildi. Enkaz altından vatandaşların yardımı ile kurtarılan çocuk, İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Enkaz altından "Beni kurtarın" çığlıklarıİlginizi ÇekebilirEnkaz altından "Beni kurtarın" çığlıklarıAKP'li vekilin ailesi depremde göçük altında kaldıİlginizi ÇekebilirAKP'li vekilin ailesi depremde göçük altında kaldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam