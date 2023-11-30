Konak’ta sel baskınına kum torbası önlemi

İzmir’in Konak ilçesinde günlerdir yaşanan şiddetli yağışla birlikte yaşanan sel baskınlarının önümüzdeki günlerde de tekrar edebileceği uyarısına karşı Konak Belediyesi Alsancak bölgesindeki esnafa binden fazla kum torbası dağıttı.

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İzmir'in Konak ilçesinde günlerdir yaşanan şiddetli yağış ve fırtına ile birlikte oluşan sel baskınlarının önümüzdeki günlerde de yaşanma uyarısının ardından Konak Belediyesi tarafından Alsancak bölgesindeki esnafa binin üzerinde kum torbası dağıtıldı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ufak da olsa bir önlem olarak esnafımıza kum torbalarını teslim ettik” dedi.

Batur, “Sel, su baskını uyarıları maalesef devam ediyor. Biz de esnafımızla dayanışma içinde olmaya, yaşanan mağduriyeti birlikte atlatmak için omuz omuza olmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz de anında müdahale için sahada olacak” diye konuştu.

“ESNAFIMIZLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'de günlerdir etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle esnafın daha fazla mağduriyet yaşaması için belediye ekiplerinin seferber edildiğini açıkladı.

Özellikle Alsancak bölgesinde deniz seviyesinin de yükselmesiyle işyerleri su alan esnafa hem temizlik hem işgaliye desteği sağladıklarını da sözlerine ekleyen Batur şunları söyledi:

“Yinelenen sel, su baskını, yıldırım, fırtına uyarısının ardından Kordon ile paralel cadde ve sokakları başta olmak üzere bölgedeki esnafa 1000'in üzerinde kum torbası verildi. Biz, esnafımızla dayanışma içinde olmaya, yaşanan mağduriyeti birlikte atlatmak için omuz omuza olmaya devam ediyoruz.”