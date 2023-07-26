Konuşmasıyla Erdoğan’ı ağlatmıştı, zamları eleştirince istifası istendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı "Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver" diyerek ağlatan AKP Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, yapılan son zamları eleştirince kapının önüne kondu. AKP Bolu İl Başkanlığı "Görevden affını istedik" açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Çınar, meclis üyeliğinden istifa etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annemin ak sütü gibi helal olsun Cumhurbaşkanım” diyen AKP Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, son zamları eleştirince istifası istendi.

Hacer Çınar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hak-İş'e bağlı Öz-Sağlık İş Bolu Şube Başkanı olarak yaptığı açıklamada, “Kimsenin almaya cesaret edemediği altın-döviz fiyatları fırladı. Herkesin yemek zorunda olduğu domatesin, biberin yüzünü göremez olduk. Tüm bunlar olurken bizler, ekonomik krizle uğraşan devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik ama bitti. Sabrımız bitti” demişti.

“BOLU BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ'NDEN AFFINI İSTEDİK”

AKP Bolu İl Başkanlığı bugün, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyemiz olmasının yanında Hak-İş’e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini de yürüten Hacer Çınar'ın ulusal ve yerel gündemde de yer alan açıklamalarının ardından parti içi kurullarımızda yaptığımız istişare ve değerlendirmeler neticesinde Bolu Belediye Meclis Üyeliği'nden affını istedik” denildi. Bu açıklamanın ardından Çınar, meclis üyeliğinden istifa etti.

KONUŞMASIYLA ERDOĞAN’I AĞLATMIŞTI

2016 yılında Ankara’da yapılan 5. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması toplantısında AKP Genel Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu kürsüden okuyan Hacer Çınar konuşmasında, “Ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var. Şayet ömrü buna vefa etmeyecekse ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annemin ak sütü gibi helal olsun cumhurbaşkanım. Benim iki tane yavrum var. Bu yavrularıma herkes annelik yapabilir. Fakat benim güzel yurduma, insanlığa ve İslam’a herkes güzel hizmet edemez” derken, dinleyiciler arasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da gözyaşlarını tutamamıştı.

Taşeron işçi olarak yaptığı konuşmanın ardından Hacer Çınar, Öz Sağlık- İş Sendikası Bolu Şube Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Bolu İl Başkanı olan Çınar, 31 Mart seçimlerinde de AKP'den meclis üyesi seçildi.

ÖZCAN’A SU ŞİŞESİ FIRLATMIŞTI

AKP’li Meclis Üyesi Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a geçtiğimiz şubat ayında belediye meclisi toplantısında su şişesi fırlatmıştı.

Öte yandan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AKP Meclis üyesi Hacer Çınar'a, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz” demişti.

Bu sözler üzerine CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, 1 yıl geçici süreyle çıkarma cezası almıştı. Tanju Özcan, Hacer Çınar'ın kendisine yönelik açtığı ‘hakaret' davasından da Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla beraat etmişti.

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