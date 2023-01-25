Abone Ol

Koruma altındaki yaban keçisini öldüren kaçak avcılar aranıyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koruma altındaki bir yaban keçisini öldüren avcıların bulunması için çalışma başlatıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Koruma altındaki yaban keçisini öldüren kaçak avcılar aranıyor

Tunceli Hasangazi köyünde vatandaşların bulduğu, kaçak avcılarca vurulduğu belirtilen nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçisiyle ilgili yetkililere bilgi verildi.

Köye çağrılan Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerinin, vurulan erkek yaban keçisiyle ilgili incelemelerinin ardından kaçak avcıların bulunması için çalışma başlatıldı. (AA)

Koruma altındaki yaban keçisini avlayan köylüye cezaİlginizi ÇekebilirKoruma altındaki yaban keçisini avlayan köylüye ceza

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam