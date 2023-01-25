Koruma altındaki yaban keçisini öldüren kaçak avcılar aranıyor
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koruma altındaki bir yaban keçisini öldüren avcıların bulunması için çalışma başlatıldı.
Tunceli Hasangazi köyünde vatandaşların bulduğu, kaçak avcılarca vurulduğu belirtilen nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçisiyle ilgili yetkililere bilgi verildi.
Köye çağrılan Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerinin, vurulan erkek yaban keçisiyle ilgili incelemelerinin ardından kaçak avcıların bulunması için çalışma başlatıldı. (AA)