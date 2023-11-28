Kovulduğu inşaata çıktı, tazminatı vinçle ulaştırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren bir fabrika inşaatında çalışırken işten çıkarılan Tunahan T. (35), inşaatın 3'üncü katına çıkıp tazminatı verilmezse, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. Zarf içerisine konulan tazminatı sepetli vinç ile kendisine ulaştırılan işçi, aynı vinç ile inşaattan indi.

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İnegöl’de fabrika inşaatında çalışırken işine son verilen Tunahan T., çalıştığı inşaatın 3’üncü katındaki beton bloğun üzerine çıktı. Tazminatı verilmezse intihar edeceğini söyleyen işçinin mesai arkadaşları polise haber verdi.

TL’Yİ ALIP EUROYU YIRTIP ATTI

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Tunahan T.’yi eylemine son vermesi için ikna etmeye çalışırken, firma yetkililerine haber verildi. Firma yöneticileri tarafından temin edilen 13 bin TL ile 200 Euro, zarfa konularak sepetli vinç ile çıkan bir işçi tarafından Tunahan T.’ye ulaştırıldı. Zarfı açıp içerisindeki parayı sayan Tunahan T., Türk Liralarını alıp 200 Euroyu ise yırtıp attı.

VİNÇLE İNDİRİLDİ

Tazminatı verildikten sonra ikna olan işçi, 1,5 saat süren eylemini sonlandırarak vinç yardımıyla inşaattan indirildi. Elindeki bıçağı polise teslim eden Tunahan T., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)