Köylülerden Erdoğan ile görüşme sonrası önemli iddialar

Bursa Hürriyet köylüleri, Çarşamba günü TBMM'ye giderek, köyün arazilerini satan AKP'li Karacabey Belediyesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etmişti. Görüşmenin yeni görüntüleri ortaya çıkarken, Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Efe önemli iddialarda bulundu.

Halil ATAŞ

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Çarşamba günü TBMM’deki grup toplantısı sonrasında, Şeref Merdivenleri’nde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Hürriyet köylüleri, mera arazilerini satan AKP’li Karacabey Belediyesi’ni şikayet etmiş, arazilerin kendilerine verilmesini istemişti. Görüşmeden yeni görüntüler ortaya çıktı.

“11 MİLLETVEKİLİNİN HİÇBİRİ KONUYU İLETMEDİ SİZE”

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Cumhurbaşkanım, köyümüzü sattılar. Bursa’da Ak Partili 11 tane milletvekili var. Ama, hiçbirisi de bu konuyu size iletmedi. Biz mecbur kaldık size geldik” dediği görüldü.

ÖNEMLİ İDDİALARDA BULUNDU

Bayram Efe, SÖZCÜ muhabirine yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Efe, milletvekillerinden bakanlara kadar köy arazilerin satışının durdurulması için Cumhurbaşkanı’na iletilmek üzere mektup verdiklerini söyledi.

“FAYDAMIZ OLMAZ, BİZİ KARIŞTIRMA”

Milletvekillerinin hiçbirisinin mektubu götürmediğini, “Götüremeyiz. Bizi karıştırma, bizim adımızı söyleme, bizim bu konuda alakamız olmaz, faydamız olmaz” dediğini iddia eden Bayram Efe, şöyle konuştu:

* “Sonrasında, Cumhurbaşkanımıza iletmeleri için, Binali Yıldırım’a bir mektup verdik. Aldı mektubu gitti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a, Cumhurbaşkanı yakın korumasına mektuplar verdik. Hiçbirisi geri dönmedi. Bursa’da 11 milletvekili ve bakanlar konuyu biliyorlar. Cumhurbaşkanı hariç.”

146 DÖNÜM ARAZİ 72 MİLYONA SATILDI

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet köyü sakinleri, geçtiğimiz aylarda, 146 dönüm köy arazisinin satışını engellemek için AKP'li Karacabey Belediyesi önünde eylem yapmış, buna rağmen 72 milyon liraya ihale edilerek bir firmaya satılmıştı.