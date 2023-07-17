Küçükçekmece’de otomobilin önünü kesen kişi hakkında yeniden gözaltı kararı

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 karayolunda içerisinde hamile kadının bulunduğu otomobilin önüne keserek camları yumruklayan Oğulcan A., görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından karakola giderek teslim oldu. Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Oğulcan A. savcılık kararıyla tekrar gözaltına alındı.

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İstanbul Küçükçekmece D-100 karayolu Avcılar istikametinde dün saat 13.00 sıralarında iddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası Oğulcan A., aracıyla Orhan Bal’ın kullandığı otomobilin önünü kesti. Aracından inen Oğulcan A., diğer sürücü Orhan Bal’ın otomobilinin camına vurup kapısını açmaya çalıştı. Otomobil içinde bulunan Bal’ın hamile eşi ve akrabaları da olan biteni korku içinde izledi.

Otomobile yumruklar atan Oğulcan A. bir süre sonra aracına giderek yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sürücü Orhan Bal, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

SAVCILIK GÖZALTI TALİMATI VERDİ

Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine dün akşam saat 22.00’da Oğulcan A. polis karakoluna giderek olayı gerçekleştiren kişi olduğunu belirtmesi üzerine gözaltına alındı. Olayla ilgili taraflar birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldu.

Orhan Bal ve Oğulcan A. hakkında ‘Mala zarar verme’ ve ‘Tehdit’ suçlarından işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından iki taraf da serbest bırakıldı. Bugün ise savcılık Oğulcan A. hakkında tekrar gözaltı talimatı verdi. (DHA)

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