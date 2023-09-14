Kürşad Zorlu’dan Halil Konakçı paylaşımı: ‘Yer değiştirme kararı da söz konusu’

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve laikliği hedef alan açıklamalar yapan, son olarak Hatay ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında inceleme başlatılan İmam Halil Konakçı’yla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Zorlu, soruşturmada son aşamaya gelindiğini, disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararının da söz konusu olduğunu ifade etti.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, hilafet çağrısı yapan, laikliği, kadınları ve sanatçıları hedef alan ve son olarak da Hatay'da Fransız işgalini övdüğü ve nüfusun çoğunluğunun Araplardan oluştuğu şeklindeki paylaşımları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında inceleme başlatılan İmam Halil Konakçı'yla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MUSTAFA SANDAL'DAN TEPKİ

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Konakcı‘nın “Şeriat istemeyenler kafirdir” sözlerine tepki gösterdiği, “Şimdi de kafir olduk öyle mi? Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör… Hadi koçum başka kapıya, yemezler!” şeklindeki paylaşımını alıntılayan Zorlu, Konakçı hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili son durumu paylaştı.

“DİSİPLİN CEZASININ YANI SIRA YER DEĞİŞTİRME KARARI SÖZ KONUSU”

Zorlu paylaşımında Mustafa Sandal'ı da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

* “Kıymetli Mustafa Sandal duyarlılığınız için teşekkürler. Nerede ve kim olursa olsun bu ülkenin, Cumhuriyetin kurucu liderine ve Türk Milletinin değerlerine dil uzatamaz!

*Biz İYİ Parti olarak en başından bu yana konunun takipçisiyiz. Bugün tarafımıza verilen bilgiye göre söz konusu şahıs hakkında soruşturma son aşamaya geldi. Disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı söz konusu olduğu ifade edildi.

*Elbette vatandaşlarımızın merak ettiği gibi şu soruyu da sordum ‘Peki buna rağmen hala toplumu provoke eden açıklamalar yapılmasını neden önlemiyorsunuz?’

*’Bu yaklaşımın devamı halinde çıkarma cezası verileceği’ belirtildi. İYİ Parti, Cumhuriyet değerlerinin ilelebet savunucusu ve konunun takipçisi olmaya devam edecektir.”

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