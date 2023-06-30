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Kuşunu yakalamak için çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşüp hayatını kaybetti

Kayseri'de, kaçan kuşunu yakalamak amacıyla çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşen 47 yaşındaki Mustafa Tağman hayatını kaybetti.

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Kuşunu yakalamak için çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşüp hayatını kaybetti

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde bulunan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki 22 katlı rezidansın çatısında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Tağman, kaçan kuşunu yakalamak için rezidansın çatısına çıktı.

Kuşu yakalamaya çalışan Tağman, dengesini kaybederek düştü. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine ihbar üzerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mustafa Tağman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tağman’ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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