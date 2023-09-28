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Kütahya’da korkutan deprem (Son depremler)

Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 21.42'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 21:51 - 28 Eylül 2023 Güncellenme:
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Kütahya’da korkutan deprem (Son depremler)

Kütahya’da deprem oldu. Gediz ilçesindeki deprem saat 21.42’de meydana geldi.

4.0 büyüklüğündeki deprem yerin 9.81 kilometre derinliğinde oluştu.

Depremde herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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