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Kuzey Irak’ta PKK’ya nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma: 13:41 - 20 Kasım 2023 Güncellenme:
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Kuzey Irak’ta PKK’ya nokta operasyon

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