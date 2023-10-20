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KYK yurdunda kalan öğrenciler, kazan kaldırdı

Bursa'da Süleyman Çelebi Erkek KYK yurdu önünde toplanan öğrenciler, yemeklerin kalitesiz olmasını ve odaların 4 kişiden 6 kişiye çıkarılmasını protesto etti. Öğrenciler, yurt önünde, 'yönetim istifa' sloganları attı.

Halil ATAŞ
Yayınlanma: 08:49 - 20 Ekim 2023 Güncellenme:
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Bursa’da KYK yurdunda kalan öğrenciler, yemeklerin kalitesiz oluşu ve odaların yatak sayısının artırılmasına adeta kazan kaldırdı.

KALİTESİZ YEMEK VE 6 KİŞİLİK ODALARI PROTESTO ETTİLER

Öğrenci protestosu, Nilüfer Özlüce’de, Süleyman Çelebi Erkek KYK yurdunda yaşandı. Yemeklerin kalitesizliği ve odaların 4 kişiden, 6 kişiye çıkarılmasına tepki gösteren öğrenciler, grup hâlinde, ‘Yönetim istifa, sesimizi duyun’ sloganları attı. Protestocu öğrenciler, polisin olay yerine gelmesiyle olaysız bir şekilde dağıldı.

 

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