Libya’ya yardım için giden ekip kaza geçirdi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardıma giden uluslararası bir ekibin yolda kaza geçirdiğini açıkladı. Türk ekiplerinin kazadan etkilenmediği belirtildi.

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Libya’ya yardıma giden uluslararası bir ekibin yolda kaza geçirdiğini açıkladı.

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Libya’da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir. Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

BAKAN KOCA’DAN LİBYA AÇIKLAMASI

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Libya’ya ulaşan ekiplerimiz, 2 tam donanımlı 4X4 Acil Yardım Ambulansını Derne kentindeki sağlık hizmeti sunumu ve yoğun bakım hastalarının sevklerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için sağlık idarecilerine teslim etti. 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 5 araç, 6 Acil Müdahale Aracı ise ekiplerimizce kullanılıyor. Afetzede Libya halkının yanındayız” ifadelerine yer verdi.