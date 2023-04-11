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Maden ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi: Bir işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçilerden biri öldü, 5'i hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 09:52 - 11 Nisan 2023 Güncellenme:
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Maden ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi: Bir işçi hayatını kaybetti

İlçede özel bir şirketin işlettiği maden ocağında, çalışma alanı açmak için kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Patlama sonrası oluştuğu değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilenen işçilerden Tevfik Pazarcık (30), olay yerinde hayatını kaybetti.

Gazdan etkilenen diğer çalışanlar Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut ise Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen bu kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (AA)

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