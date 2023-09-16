Maganda kurşununun adresi düğün oldu
Kırıkkale'de yapılan düğün sırasında davetlilerin ateş açması sonucu gelinin babası yaralandı.
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde düzenlenen bir düğünde, havaya açılan ateş sırasında gelinin babasına kurşun isabet etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Kurşunkaya köyünde düzenlenen düğünde, davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada gelinin babası Ömer İ.’nin karın bölgesine kurşun isabet etti.
Yaralanan 47 yaşındaki Ömer İ., yakınları tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen jandarma, şüpheli A.C.’yi Bahşılı ilçesinde gözaltına aldı.
Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, olayın ardından geldiği hastanede gözyaşlarını tutamayan gelini yakınları sakinleştirdi. (AA)