Mağaradan çıkarılan ABD’li araştırmacı Mark Dickey yoğun bakımdan çıktı

Mersin'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken 1200 metre derinlikte rahatsızlanıp, getirildiği 1040 metrede, tedavi edilen ve doktorların kararıyla 11'inci günde mağaradan çıkarılı ABD'li Mark Dickey yoğun bakım ünitesinden, servise alındı. Dickey'in tedavisi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

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Araştırma yapmaya amacıyla 3 Eylül’de girdiği Mersin’deki Morca Mağarası’nda 1276 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçiren ABD’li araştırmacı Mark Dickey önce 1040 metrede tedavi edilmişti.

Dickey, doktorların kararı üzerine 9 Eylül’de 8 ülkeden gelen profesyonel ekipler tarafından başlatılan çalışmayla önceki günün ilk saatlerinde tahliye edilerek Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmişti.

Gözlem amaçlı Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan Dickey, test ve kontrollerin ardından bugün de normal servise alındı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, nişanlısı Jessica Van Ord’un refakat ettiği Dickey’i ziyaret etti. Sağlık Müdürü Dr. Emrah Ceviz, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı’nın da eşlik ettiği ziyarette, ABD’li Dickey’in sağlık durumu hakkında bilgi alan Pehlivan, Dickey ve nişanlısıyla bir süre sohbet etti.

DÜNYANIN EN ZORLU KURTARMA OPERASYONLARINDAN BİRİ

Ziyaret sonrası hastane çıkışında gazetecilerle bir araya gelen Pehlivan, Morca Mağarası’nda dünyanın en zorlu kurtarma operasyonlarından birisinin gerçekleştirdiklerini belirterek, “3 Eylül’de oraya 15 kişilik bir ekip keşif maksatlı girmişti. Bu ekip içinde ABD vatandaşı Mark Dickey de vardı. 3 Eylül’de mağaraya girdikleri gün bir rahatsızlık geçirdiğiyle ilgili bizlere bilgi ulaştı. Tabi bu bilgi ulaşır ulaşmaz, İçişleri Bakanlığımız, AFAD Başkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ilk etapta olay yerine intikal ettiler ve arama kurtarma çalışmaları başladı. Tabi devamında Türkiye Mağaracılık Dernekleri Federasyonu kurtarma ekipleri ve Avrupa Mağara Kurtarma Birliği’nden toplamda 8 ülkeden profesyonel ekipler bu alana geldi. ASELSAN orada mağara içinde iletişim sağlanması konusunda gerekli teknik desteği sağladı ve hummalı bir çalışma gerçekleştirildi” dedi.

TETKİKLERİ SÜRÜYOR

Dickey’in tedavisinin devam ettiğini ifade eden Pehlivan, “Burası donanım olarak son derece üst seviyede bir hastanemiz ve Türkiyemizin biliyorsunuz ilk şehir hastanelerinden birisi. Biraz önce doktorlarımızdan bilgi aldık, medikal tedavisi, tetkikleri de bir yandan devam ediyor. Kendisiyle de konuştuk. İyi hissettiğini ve giderek de daha iyiye gittiğini kendisi de doktorlarımız da ifade etti. Bir süre burada, hastanemizde misafir edilecek. Tedavisi sürecek ve ondan sonra da tabi doktorlarımızın takdiriyle taburcu işlemleri gerçekleştirilecek” diye konuştu.

“LİTERATÜRE GİRECEK”

Pehlivan, Morca Mağarası’ndaki kurtarma operasyonunun literatüre gireceğini kaydederek. “Bu ve benzeri faaliyetlere giren herkes için de yine devletimiz, ilgili bakanlıklarımız, birimlerimiz bu konuda gerekli desteği sağlıyor, bu konuda da sağladı. Literatürde de bu mağaranın bundan sonra da muhtemelen bir yeri olacaktır. Biz ilgili kurullarımızın da zaten bu konuda çalışma yapmasını öngördük. Bu konuda biz biliyorsunuz Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarımız var ve Doğa Koruma Milli Parklar Kurumumuz var. Onlar da bu ve benzeri mağara yapılarına, tabiat varlıklarına ilgi gösteriyorlar ve bununla ilgili de zaman zaman vatandaşlarımıza yönelik uyarılar yapıyorlar. Burası bu manada kayıt altında değil. Zaten bu keşifler o kayıtlara bir altlık oluşturuyor. Kayıt altına alındığında da tedbir ve oraya gidiş gelişlerin kontrollü hale gelmesi konusunda da daha sistematik bir yapı oluşturulacaktır” ifadesini kullandı. (DHA)