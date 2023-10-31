Mahkeme aşı olmayıp, test yaptırmayan çalışanı haklı buldu

Salgın sürecinde aşı olmayıp, hafta iki kez test yaptırmayan Kazım Uzun, tazminatsız olarak işten atıldı. Yargıya başvuran Uzun haklı bulundu. Firma tazminata mahkum oldu.

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Pandemide Kovid-19 aşısı olmadığı için haftada 2 kere PCR testi yaptırmadığı gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarılan Kazım Uzun’un firmaya açtığı tazminat davasını kabul eden mahkeme, çalışanın davranışını Anayasa’ya uygun buldu.

İstanbul’da özel bir firmada çalışan Uzun, Kovid-19 aşısı olmayı kabul etmezken iş yerinin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi kapsamında haftada 2 kez istediği PCR testini de yaptırmadı. Firma, yaptığı yazılı savunmasının ardından Uzun’un iş sözleşmesini 26 Ağustos 2021’de “derhal fesih” yoluyla iptal etti.

‘TEST YAPTIRMAK RIZAYA BAĞLI’

Uzun’un, avukatı aracılığıyla alacaklarının faiziyle geri ödenmesi talebiyle iş yerine açtığı dava, İstanbul 11. İş Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın 14 Haziran 2022’de görülen karar duruşmasında, Uzun haklı bulundu. Mahkeme kararında, teşhis işlemi sayılan Kovid-19 hastalığına bağlı PCR testinin Anayasa’nın 17. maddesinde belirtilen “vücut bütünlüğünü ihlal eden bir tıbbi müdahale” olduğunu belirtilerek, testi yaptırmanın kişinin kendi rızasına kaldığı, yine bunun tıbbi zorunluluk olacağına yönelik herhangi bir rapor ve belge olmadığı kaydedildi.

‘ÖZGÜRLÜKLER KANUNLA SINIRLANIR’

Anayasa’nın 13. maddesinde belirtildiği gibi temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği, oysa PCR testinin zorunluluğuna dair bir kanun olmadığı ifade edilen kararda, söz konusu genelgeyle ise işverenin işçilerden PCR testi istenebileceği yönünde yalnızca tavsiyede bulunabileceği anlatıldı.

FİRMA 21 BİN LİRA ÖDEYECEK

Kararda, tıbbi müdahale niteliğindeki Kovid-19 hastalığına ilişkin PCR testinin Anayasa’ya göre “kişinin vücut bütünlüğüne müdahale” anlamı taşıdığı belirtilerek, somut olayda davacının vücut bütünlüğünü koruma amacıyla rızası olmaksızın PCR testi yaptırmadığı, bu gerekçelerle de işten çıkarılması haklı nedene dayanmadığı için kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığını vurgulandı. Mahkeme, davacının PCR testi yaptırmaması karşısında yapılan feshin haklı nedene dayanmayacağını belirterek, firmanın 21 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

‘EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR’

İstinaf, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Uzun’un avukatı Tüketiciler Birliği Hukuk Komisyonu Başkanı Mehmet Emre Sert, pandemide Kovid-19 aşısı olmadığı ve PCR testi yaptırmadığı gerekçesiyle iş akdi feshedilen müvekkilinin işten çıkarılmasının haksız olduğuna karar verildiğini hatırlattı.

Karar üzerine firmanın davayı istinafa taşıdığını belirten Sert, “İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın yerinde olduğuna hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararı kesinleşti. Bu karar emsal niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı. (AA)